Танкери РФ освоїли маршрут повз німецькі курорти – Bild

Німеччина безперешкодно пропускає незастраховані судна так званого "тіньового флоту" Росії, і дедалі частіше вони обирають маршрути повз німецьке узбережжя та популярний курортний острів Рюген.

Про це пише німецьке видання Bild.

Згідно з результатами дослідження, проведеного організацією Greenpeace, російські танкери почали дедалі частіше обирати нові маршрути, що пролягають у безпосередній близькості від німецького узбережжя та популярного курортного острова Рюген.

За підрахунками Greenpeace, з початку березня до середини червня маршрутом, що пролягає поблизу острова Рюген біля узбережжя Німеччини, скористалися 136 танкерів "тіньового флоту". Вони часто йдуть без прапора та із вимкненими транспондерами.

При цьому за аналогічний період минулого року не було зафіксовано жодного такого випадку.

Причина, через яку ці старі танкери почали обирати довший маршрут через Балтійське море, полягає в діях Швеції, зазначає видання.

З березня країна зайняла більш жорстку позицію щодо шляху, що пролягає між південною частиною країни та датським островом Борнхольм у Балтійському морі. На цьому більш короткому маршруті влада зупинила чотири танкери та затримала два з них.

Як зазначають у Greenpeace, Німеччина продовжує пропускати ці танкери, які часто навіть не застраховані. 31 судно навіть заходило в дванадцятимильну зону Німеччини, стверджують у організації.

Судна, як правило, виходять із російських портів на Балтиці, таких як Приморськ або Усть-Луга. Замість того, щоб прямувати на північ від Борнхольма, вони тепер дедалі частіше проходять на південь від острова й прямують до Рюгена. Звідти вони проходять через протоки до Північного моря.

Нагадаємо:

Раніше медіа BBC повідомляло, що хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Раніше повідомлялося, що так званий "тіньовий флот" Росії перемістив перевантаження нафти з Лаконської затоки біля Греції до міжнародних вод. Грецьку владу непокоять потенційні розливи нафти у більш неспокійному відкритому морі.