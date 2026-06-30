Німецький бізнес недорахується прибутку через ранній виліт збірної з ЧС-2026

Несподівана поразка збірної Німеччини в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу вдарила по кишені німецьких підприємців.

Про це пише Bild.

Так, наслідки вильоту збірної вже відчуваються в Баварії. Місцева асоціація роздрібної торгівлі прогнозувала, що обсяг продажів, пов'язаних із турніром, у межах федеральної землі сягне 400 млн євро. Тепер же асоціація очікує лише близько 300 млн євро.

За словами представника асоціації Бернда Ольманна, особливого споживчого буму й так не було: багато магазинів спортивних товарів замовили менше футболок ще до початку чемпіонату.

Але перемога над Парагваєм могла б надати імпульс бізнесу: у 1/8 фіналу Німеччина зустрілася б із Францією. Попит на фанатську атрибутику та товари для перегляду наступного матчу, ймовірно, зріс би, зазначає Bild.

У масштабах усієї країни ЧС також не став гарантованим успіхом для сфери роздрібної торгівлі. Ще до турніру Федерація роздрібної торгівлі Німеччини не очікувала різкого сплеску споживчих витрат, розраховуючи лише на помірне зростання бізнесу, додає видання.

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