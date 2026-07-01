Сербська NIS, що належить РФ, отримала нову відстрочку санкцій США, хоча їх запровадили ще в січні

Сербська нафтова компанія NIS, що належить Росії, отримала від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США чергове відстрочення санкцій до 31 липня.

Про це у вівторок повідомила у своєму Instagram міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович, передає Reuters.

Виняток, наданий Управлінням контролю за іноземними активами США, дозволить компанії NIS, яка експлуатує єдиний нафтопереробний завод у Сербії, продовжувати імпортувати сиру нафту до моменту продажу російського контрольного пакету акцій угорській компанії MOL.

Термін дії попереднього винятку закінчується сьогодні.

У жовтні OFAC наклало санкції на NIS у рамках більш широких заходів, спрямованих проти енергетичного сектору Росії у зв'язку з війною в Україні, та вимагало виведення капіталу компаній "Газпром нафта" та "Газпром" — російських власників контрольного пакету акцій.

19 січня MOL підписала угоду про придбання сукупної 56-відсоткової частки "Газпром Нефті" та "Газпрому" в NIS. Після кількох продовжень терміну OFAC востаннє надало компаніям час до середи, щоб завершити продаж.

Сербія також прагне збільшити свою частку в NIS ще на 5%. "Газпром" володіє 11,3% акцій NIS, тоді як його нафтовий підрозділ "Газпром Нефть", що перебуває під санкціями, володіє 44,9%. Уряд Сербії володіє 29,9%, а решта акцій належить дрібним акціонерам та працівникам.

Нагадаємо:

Сербія домоглася додаткових поставок газу від "Газпрому" ще на три місяці – до кінця вересня.