Bolt, Uklon та Uber просять КМДА дозволити людям пересуватися містом вночі

Компанії Bolt, Uklon та Ubеr звернулися до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням врегулювати пересування містом у період комендантської години "особами, які мають об'єктивну потребу".

"Компанії Bolt, Uklon та Ubеr мають усі технічні спроможності реалізувати узгоджену з органами влади систему нічних перевезень у нашій столиці у найкоротший термін, з урахуванням вимог безпеки та захисту персональних даних", – говориться у листі компаній, який є у розпорядженні ЕП.

"Ми звертаємося до відповідних державних органів із пропозицією розглянути можливість запровадження у Києві аналогічної або удосконаленої системи. Така система дозволила б створити прозорий ринок перевезень, а також стала б внеском у бюджет країни та міста, завдяки сплаті податків цифровими платформами", – зазначають підписанти.

Йдеться про "прозоре, безпечне та погоджене з органами влади врегулювання питання пересування містом у період комендантської години особами, які мають об'єктивну потребу", уточнюють у одній з компанії.

Таким чином вдасться запобігти несанкціонованим нічним перевезенням, переконані компанії.

"Ми пропонуємо зручний спосіб пересування містом, який поєднує швидкість замовлення, високу якість обслуговування та прозорі умови для користувачів", – зазначають підписанти.

"Наші компанії здійснюють діяльність виключно у правовому полі, дотримуючись чинного законодавства України та всіх вимог регуляторів. Ми впроваджуємо сучасні стандарти безпеки, цифрового контролю та перевірки водіїв, аби кожна поїздка була максимально безпечною, комфортною та передбачуваною", – говориться у зверненні.

У компанії звертають увагу на те, що останнім часом у ЗМІ з'являються численні тривожні публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які нерідко здійснюються у "тіньовому" режимі.

"Водії та пасажири опиняються в умовах невизначеності, а місто без належного контролю й надходжень до бюджету, а також без вирішених проблеми нічних перевезень для тих категорій наших громадян, які справді цього потребують", – говориться у зверненні.

"Як показує приклад міста Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно та приносить користь усім сторонам", – говорять у компанії.

Нагадаємо:

Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години у Львові. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що у Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, повинні мати перепустку, а також військово-облікові документи. Отримати перепустку можна в комендатурі, для пасажирів така перепустка не потрібна.

Читайте також:

Ринок таксі під час війни та повітряних тривог: як змінилися тарифи та умови