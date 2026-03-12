Bolt відкрив сезон електросамокатів у 12 містах України

Сервіс оренди електросамокатів Bolt відновлює роботу після зимової перерви та оголошує старт нового сезону у 2026 році.

Про це повідомляє пресслужба сервісу Bolt.

Електросамокати знову доступні в Києві, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Житомирі, Запоріжжі, Черкасах, Ужгороді та Білій Церкві. Згодом сервіс також запуститься у Рівному.

"За останній рік кількість поїздок зросла на 5%, а середня дистанція становить 2,7 км — це підтверджує, що самокати активно використовують для щоденних поїздок "останньої милі", — зазначив Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.

Компанія зазначає, що системно застосовує технологічні рішення для підвищення безпеки поїздок. Розумне програмне забезпечення запобігає тандемному катанню, автоматично знижуючи швидкість самоката та надсилаючи користувачеві попередження в режимі реального часу.

Внутрішні системи аналізують стиль керування та фіксують небезпечну поведінку, а в людних зонах діють геолокаційні обмеження швидкості, що допомагають мінімізувати ризики для пішоходів.

Водночас Bolt закликає користувачів відповідально ставитися й до власної безпеки: перед початком поїздки перевіряти технічний стан самоката, користуватися велодоріжками та обирати передбачувану манеру керування.

У компанії також нагадують про необхідність ознайомлення з локальними правилами в додатку.

Усі поїздки на електросамокатах застраховані на суму до 200 тис. гривень.

