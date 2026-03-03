Bolt запустив нову категорію поїздок

Сервіс поїздок Bolt запустив у Києві нову категорію поїздок Driver-only, яка дозволяє клієнту замовити професійного водія для керування власним автомобілем.

Про це йдеться в повідомленні сервісу.

На першому етапі сервіс буде доступний виключно в столиці, з можливістю подальшого розширення в інших містах України.

Ця категорія орієнтована на користувачів, яким важливо передати керування автомобілем досвідченому водієві – наприклад, після тривалої подорожі, заходу або у ситуаціях, коли самостійне водіння є незручним або небезпечним.

Середня вартість поїздки у цій категорії буде вища за звичайні, адже водію необхідно добратися до місця, де перебуває пасажир, а після завершення поїздки – додому або до власного автомобіля.

"Ми бачимо, що серед користувачів Bolt загалом існує запит на можливість скористатися власним автомобілем, довіривши керування професійному водієві", — коментує Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Поїздки в категорії Driver-only виконуватимуть виключно досвідчені водії з високим рейтингом, відібрані за підвищеними критеріями якості.

У межах цієї категорії діє страхування відповідальності – збитки, завдані автомобілю клієнта з вини водія, покриває страхова компанія. Також зберігається стандартне страхування життя, яке діє під час поїздок сервісу.

На старті Driver-only працюватиме лише для автомобілів з автоматичною коробкою передач – ця інформація буде зазначена безпосередньо в описі категорії в застосунку. У майбутньому можливе розширення на інші типи трансмісій.

