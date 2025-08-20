Bolt, Uklon и Uber просят КГГА разрешить людям передвигаться по городу ночью

Компании Bolt, Uklon и Ubеr обратились к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой урегулировать передвижение по городу в период комендантского часа "лицами, которые имеют объективную потребность".

"Компании Bolt, Uklon и Ubеr имеют все технические возможности реализовать согласованную с органами власти систему ночных перевозок в нашей столице в кратчайшие сроки, с учетом требований безопасности и защиты персональных данных", - говорится в письме компаний, которое есть в распоряжении ЭП.

"Мы обращаемся в соответствующие государственные органы с предложением рассмотреть возможность введения в Киеве аналогичной или усовершенствованной системы. Такая система позволила бы создать прозрачный рынок перевозок, а также стала бы вкладом в бюджет страны и города, благодаря уплате налогов цифровыми платформами", - отмечают подписанты.

Речь идет о "прозрачном, безопасном и согласованном с органами власти урегулировании вопроса передвижения по городу в период комендантского часа лицами, которые имеют объективную потребность", уточняют в одной из компаний.

Таким образом удастся предотвратить несанкционированные ночные перевозки, убеждены компании.

"Мы предлагаем удобный способ передвижения по городу, который сочетает скорость заказа, высокое качество обслуживания и прозрачные условия для пользователей", - отмечают подписанты.

"Наши компании осуществляют деятельность исключительно в правовом поле, соблюдая действующее законодательство Украины и все требования регуляторов. Мы внедряем современные стандарты безопасности, цифрового контроля и проверки водителей, чтобы каждая поездка была максимально безопасной, комфортной и предсказуемой", - говорится в обращении.

В компании обращают внимание на то, что в последнее время в СМИ появляются многочисленные тревожные публикации о перевозках пассажиров во время комендантского часа, которые нередко осуществляются в "теневом" режиме.

"Водители и пассажиры оказываются в условиях неопределенности, а город без надлежащего контроля и поступлений в бюджет, а также без решенных проблемы ночных перевозок для тех категорий наших граждан, которые действительно в этом нуждаются", - говорится в обращении.

"Как показывает пример города Львова, цифровые платформы смогли успешно восстановить работу сервисов в ночное время благодаря согласованному с городскими властями механизму, который работает должным образом и приносит пользу всем сторонам", - говорят в компании.

Компания Bolt впервые во время полномасштабного вторжения запустила работу сервиса во время комендантского часа во Львове. Такое решение приняли на запрос местных властей.

Ранее сообщалось, что во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Водители сервисов, которые будут работать в ночное время, должны иметь пропуск, а также военно-учетные документы. Получить пропуск можно в комендатуре, для пассажиров такой пропуск не нужен.

