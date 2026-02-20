Свириденко розповіла, що вже виявив аудит "Енергоатома"

Аудитори виявили факти завищення витрат на придбання НАЕК "Енергоатом" товарів та залучення посередників, зараз вони перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зустрілася із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом".

"Аудит триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов'язаних із проведенням компанією ризикових операцій", – зазначила вона.

Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів.

Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

"Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – пообіцяла Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Міністерства цифрової трансформації. Звіт за результатами аудиту планується розглянути у червні 2026 року.

Також повідомлялося, шр Держаудитслужба розпочала ревізію НАЕК "Енергоатом". ДАСУ перевірить діяльність апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки.

Уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом".