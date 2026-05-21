"Auchan Україна" закриває гіпермаркет у Києві

"Auchan Україна" закриває свій магазин на Великій Кільцевій, 4 у Петропавлівській Борщагівці у Києві – завершився термін дії 16-річного контракту оренди.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

"20 травня завершився термін дії 16-річного контракту оренди магазину Auchan на вулиці Велика Кільцева, 4", – повідомляє RAU з посиланням на ритейлера.

До завершення контракту договір оренди продовжувався чотири рази. "Протягом тривалого часу сторони вели переговори щодо умов подальшої співпраці, однак досягти взаємоприйнятної угоди не вдалося", – пояснили у "Auchan Україна".

У компанії також зазначили, що всі робочі місця співробітників збережені, компанія надала можливість обрати роботу в інших магазинах мережі.

Наразі компанія налічує 28 діючих магазинів: 15 гіпермаркетів, 3 супермаркети, 10 магазинів формату Ultra Proxy.

У березні 2026 року Марта Труш, СЕО "Auchan Україна" розповіла RAU, що через повітряні тривоги у 2025 році було 4000 годин простою.

"Зокрема, не всі бізнес-партнери розділяють наше рішення зачинятись під час повітряних тривог, через що наразі на певних локаціях у нас тривають важкі перемовини щодо продовження співпраці", - зазначила топменеджерка.

