У Каталонії затримали сина засновника бренду Mango за підозрою в убивстві батька

Поліція Каталонії 19 травня затримала Джонатана Андіка, сина засновника іспанської мережі магазинів одягу Mango Ісака Андіка, за підозрою у вбивстві батька.

Про це повідомляє El Pais.

Поліцейські в цивільному затримали Андіка-молодшого у нього вдома в Барселоні, уточнює La Vanguardia. Андіка затримали, щоб він постав перед суддею та дав свідчення як підозрюваний. Інші подробиці невідомі: справа залишається засекреченою, додає El Pais.

Представник родини підтвердив, що Джонатан дає свідчення в рамках розслідування справи про подію 14 грудня 2024 року – саме тоді загинув Ісак Андік.

Ісак Андік загинув у грудні 2024 року, зірвавшись з висоти на горі Монсеррат у Каталонії. Спочатку його смерть кваліфікували як нещасний випадок, але в жовтні 2025 року справу перекваліфікували на вбивство.

Каталонська поліція вважає Джонатана Андіка підозрюваним щонайменше з жовтня 2025 року, пише El Pais. Спочатку слідство розглядало загибель Ісака як нещасний випадок, але потім поліція виявила суперечності у свідченнях Джонатана. З'ясувалося, що за кілька днів до інциденту він приїжджав до гори Монсеррат. Адвокати Джонатана стверджують, що таким чином він просто готувався до поїздки.

Слідчі також з'ясували, що між батьком і сином виникали конфлікти, особливо щодо ролі Джонатана в управлінні компанією. Ісак Андік вирішив передати управління компанією синові у 2014 році, але вже через рік повернувся до керівництва, щоб зібрати нову команду та оживити бізнес.

Це, як стверджують джерела El Pais, загострило відносини між Ісаком та Джонатаном. Про складні стосунки між батьком і сином говорила і партнерка Ісака Андіка, професійна гольфістка Естефанія Кнут.

Джонатан Андік із самого початку наполягає на своїй невинуватості.

