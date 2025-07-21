Фірташ та цікавість Трампа: суд зупинив анулювання дозволу щодо титанових руд

Дозвіл ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування титанових руд, анульований у квітні на підставі тогорічного рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), залишається дійсним.

Суд зупинив наказ Держгеонадр про припинення права на користування надрами компанії Дмитра Фірташа, повідомляє NADRA.INFO.

Витання нагадало, що ТОВ "Мотронівський ГЗК" користується Малишевським родовищем циркон-рутил-ільменітоносних пісків (ділянки Мотронівсько-Аннівська та Північно-Західна) в Дніпропетровській області на підставі спецдозволу № 3640, наданого у 2004 році, чинного до 2034.

На тлі запроваджених у 2021 році до Фірташа санкцій РНБО, в березні 2023 року, Державна служба геології та надр України зупинила дозвіл Мотронівського ГЗК та інших компаній бенефіціара.

У 2024 році РНБО винесла нове санкційне рішення щодо Дмитра Фірташа, постановивши анулювати спецдозвіл Мотронівського комбінату. Але компанія встигла продати його на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка, і суд заборонив припиняти право користування надрами.

У квітні 2025 року цю заборону скасував Верховний Суд, і дію спецдозволу таки припинили.

Втім за лічені дні Дніпропетровський окружний адмінсуд зупинив дію наказу Держгеонадр про анулювання на прохання ТОВ "Тіберіус Плюс" як покупця спецдозволу.

"За останніми офіційними даними Держгеонадр станом на 27.06.2025 дозвіл Мотронівського ГЗК був дійсним і не зупиненим", - пише видання.

Видання нагадало, що Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Титанові руди в Україні включено до Переліків корисних копалин та компонентів стратегічного і критичного значення. Титан також згадується у списку корисних компонентів, нові проєкти з видобутку яких наповнюватимуть Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови.