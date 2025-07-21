Фирташ и любопытство Трампа: суд остановил аннулирование разрешения по титановым рудам

Разрешение ООО "Мотроновский ГОК" на добычу титановых руд, аннулированное в апреле на основании прошлогоднего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), остается действительным.

Суд остановил приказ Госгеонедр о прекращении права на пользование недрами компании Дмитрия Фирташа, сообщает NADRA.INFO.

Издание напомнило, что ООО "Мотроновский ГОК" пользуется Малышевским месторождением циркон-рутил-ильменитоносных песков (участки Мотроновско-Анновский и Северо-Западный) в Днепропетровской области на основании спецразрешения № 3640, предоставленного в 2004 году, действующего до 2034 года.

На фоне введенных в 2021 году к Фирташу санкций СНБО, в марте 2023 года, Государственная служба геологии и недр Украины остановила разрешение Мотроновского ГОКа и других компаний бенефициара.

В 2024 году СНБО вынес новое санкционное решение в отношении Дмитрия Фирташа, постановив аннулировать спецразрешение Мотроновского комбината. Но компания успела продать его в пользу ООО "Тибериус Плюс" Алексея Шестюка, и суд запретил прекращать право пользования недрами.

В апреле 2025 года этот запрет отменил Верховный Суд, и действие спецразрешения таки прекратили.

Впрочем, за считанные дни Днепропетровский окружной админсуд остановил действие приказа Госгеонедр об аннулировании по просьбе ООО "Тибериус Плюс" как покупателя спецразрешения.

"По последним официальным данным Госгеонедр по состоянию на 27.06.2025 разрешение Мотроновского ГОКа было действительным и не остановленным", - пишет издание.

Издание напомнило, что Мотроновский ГОК - незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужденно заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Титановые руды в Украине включены в Перечни полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения. Титан также упоминается в списке полезных компонентов, новые проекты по добыче которых будут наполнять Украинско-Американский инвестиционный фонд восстановления.