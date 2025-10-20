Суд зняв арешт з одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер"

Суд 17 жовтня скасував арешт з київського торгово-розважального комплексу "Гулівер", накладений у кримінальному провадженні проти посадових компаній ТОВ "Три О" (попередній власник ТРЦ) за ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком набув право власності на комплекс за борги.

У повідомленні також йдеться, що державні банки продовжують роботу щодо стабілізації управління обʼєктом: укладено значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також підписано та сформовано управлінську команду.

На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.

"Гулівер" – один із найбільших торгово-розважальних комплексів Києва, який має площу близько 150 000 кв. м та 35 поверхів.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва у 2024 році передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв'язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Надалі АРМА припинило конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у системі Prozorro.

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.