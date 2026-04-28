Щодо Юри Єнакіївського проведуть заочне досудове розслідування

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють у привласнені землі на ринку "Столичний".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Юра Єнакіївський підозрюється в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною вартістю понад 160 млн грн на столичному ринку у Києві.

До реалізації оборудки щодо ринку "Столичний" причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів Юрій Іванющенко ("Юра Єнакіївський", – ЕП), столична забудовниця Владислава Молчанова, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

За даними слідства, Іванющенко може переховуватись в РФ або на окупованих територіях України.

Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва в Молчанової планувала виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

У НАБУ повідомили, що, за даними слідства, службовці Держгеокадастру внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило цьому органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов'язаним із забудовницею.

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Іванющенка оголосили у розшук.

Перед цим правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

У жовтні 2025 року ВАКС заочно взяв під варту Іванющенка.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.