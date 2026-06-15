Суд остаточно поховав позов Маска про "викрадення" таємниць проти OpenAI

Федеральний суд у США остаточно відхилив позов xAI Ілона Маска проти OpenAI, у якому компанія звинувачувала розробника ChatGPT у викраденні комерційних таємниць.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суддя Ріта Лін у Сан-Франциско заявила, що xAI не довела, що OpenAI підбурювала колишнього інженера xAI Сюеченя Лі до незаконного привласнення комерційних таємниць або що він розкрив їх під час рекрутингової презентації для OpenAI.

Справу відхилили з остаточною забороною повторного подання. Суддя зазначила, що продовження позову було б "марним".

xAI подала позов у вересні минулого року. Компанія стверджувала, що колишні працівники забрали конфіденційну інформацію, зокрема вихідний код, пов'язаний із чатботом Grok, коли переходили на роботу в OpenAI.

Нагадаємо:

xAI Ілона Маска подала позов проти OpenAI у вересні минулого року, звинувативши компанію у викраденні комерційних таємниць через колишніх працівників xAI, які перейшли до OpenAI.

Йшлося, зокрема, про винесений вихідний код та іншу конфіденційну інформацію, пов'язану з чатботом Grok.

У лютому Маск подав позов на 134 млрд доларів проти OpenAI Inc. і Microsoft. Він стверджував, що компанія, яка займається розробкою генеративної штучної інтелекту, ошукала його.