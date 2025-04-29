Суд заборонив будівництво ЖК в Києві: Stolitsa Group подасть апеляцію

Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція" на комплексну забудову житлового масиву Осокорки у Києві. Девелопер Stolitsa Group подаватиме апеляцію.

Про це повідомляється в судовому реєстрі, пише LIGA.net.

Громадська організація "Екопарк Осокорки" оскаржує цей дозвіл з 2018 року.

"Рішенням суду дозвіл на будівництво житлового комплексу H2O (стара назва – "Патріотика на озерах") скасовано", – заявила вона в вівторок.

Справа розглядається по другому колу: Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував його рішення, а Верховний Суд скасував обидва рішення та направив справу на новий розгляд.

За межі столиці справа потрапила шляхом автоматичного розподілу після розформування у 2022 році Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач обґрунтовує свої вимоги кількома ключовими обставинами: розташуванням земельної ділянки у зоні охоронюваного ландшафту, невідповідністю проєкту генеральному плану Києва до 2020 року (за ним ця територія – паркова зона загального користування), відсутністю оцінки впливу на довкілля.

Розглянувши ці аргументи, суд задовольнив позов і скасував дозвіл на проведення будівельних робіт від 27 квітня 2018 року, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція".

Stolitsa Group повідомила, що подаватиме апеляцію і не планує зупиняти будівельні роботи.

Вона вказує, що суд у Луцьку вирішив спір без участі представників та без проведення судового засідання, оцінивши справу як малозначну, хоча до цього вона розглядалась з 2018 року, було проведено багато слухань та була призначена судова експертиза.

Крім того, Stolitsa вважає, що суд не врахував два рішення Верховного суду щодо видачі містобудівних умов та обмежень та затвердження детального плану території за позовом Екопарку Осокорки.

"Компанія впевнена у законності та аргументованості своєї правової позиції", – йдеться в заяві.

В січні 2025 року Stolitsa Group відкрила продаж квартир у житловому комплексі H2O.

У першому з запланованих будинків уже встановлюють вікна та влаштовують інженерні мережі, в другому, третьому і четвертому – кладуть стіни та перегородки.

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