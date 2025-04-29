Суд запретил строительство ЖК в Киеве: Stolitsa Group подаст апелляцию

Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будеволюция" на комплексную застройку жилого массива Осокорки в Киеве. Девелопер Stolitsa Group будет подавать апелляцию.

Об этом сообщается в судебном реестре, пишет LIGA.net.

Общественная организация "Экопарк Осокорки" оспаривает это разрешение с 2018 года.

"Решением суда разрешение на строительство жилого комплекса H2O (старое название - "Патриотика на озерах") отменено", - заявила она во вторник.

Дело рассматривается по второму кругу: Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска, Шестой апелляционный административный суд отменил его решение, а Верховный Суд отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение.

За пределы столицы дело попало путем автоматического распределения после расформирования в 2022 году Окружного административного суда Киева.

Истец обосновывает свои требования несколькими ключевыми обстоятельствами: расположением земельного участка в зоне охраняемого ландшафта, несоответствием проекта генеральному плану Киева до 2020 года (по нему эта территория - парковая зона общего пользования), отсутствием оценки воздействия на окружающую среду.

Рассмотрев эти аргументы, суд удовлетворил иск и отменил разрешение на проведение строительных работ от 27 апреля 2018 года, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будеволюция".

Stolitsa Group сообщила, что будет подавать апелляцию и не планирует останавливать строительные работы.

Она указывает, что суд в Луцке решил спор без участия представителей и без проведения судебного заседания, оценив дело как малозначительное, хотя до этого оно рассматривалось с 2018 года, было проведено много слушаний и была назначена судебная экспертиза.

Кроме того, Stolitsa считает, что суд не учел два решения Верховного суда о выдаче градостроительных условий и ограничений и утверждении детального плана территории по иску Экопарка Осокорки.

"Компания уверена в законности и аргументированности своей правовой позиции", - говорится в заявлении.

В январе 2025 года Stolitsa Group открыла продажу квартир в жилом комплексе H2O.

В первом из запланированных домов уже устанавливают окна и устраивают инженерные сети, во втором, третьем и четвертом - кладут стены и перегородки.

Читайте также: Владельцы АТБ и NAVI идут в жилой сектор. Как застройщики привлекают известных инвесторов