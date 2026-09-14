На Дніпропетровщині добудовують дві системи водопостачання

На Дніпропетровщині Агентство відновлення завершує будівництво двох систем водопостачання та водовідведення для 49 населених пунктів: один об'єкт готовий на 99 відсотків, другий – на 87 відсотків.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а також Агентство відновлення.

"На півдні Дніпропетровської області Агентство відновлення завершує будівництво двох систем водопостачання та водовідведення. Вони забезпечуватимуть майже 30 тисяч людей у 49 населених пунктах", – говориться у повідомленні.

Після руйнування Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року низка населених пунктів регіону залишилася без надійного джерела водопостачання.

Нову інфраструктуру почали будувати у 2025 році, сьогодні обидва проєкти вже на фінальній стадії.

Перший об'єкт готовий на 99%. Нова насосно-фільтрувальна станція забезпечуватиме водою близько 18 тисяч людей у 35 населених пунктах. Уже прокладено 8,8 км водогону та майже два кілометри каналізаційних мереж.

"Зараз тривають пусконалагодження обладнання та завершальні роботи. Завершення будівництва заплановано на жовтень", – говориться у повідомленні.

Другий об'єкт готовий на 87%. Він розрахований на близько 11 тисяч мешканців 14 населених пунктів.

"Тут прокладають 1,57 км водогону та 5,25 км каналізаційних мереж, облаштовують поля фільтрації та територію станції. Завершити роботи планують у листопаді", – кажуть у агентстві.

"Після запуску об'єктів 49 населених пунктів отримають стабільне водопостачання та сучасну систему водовідведення. Для значної частини з них централізоване водовідведення створюється вперше", – зазначають у Мінвідновлення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у межах Планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад десяти мільйонів українців, причому у пріоритеті – розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів.

Раніше повідомлялося, що понад 28 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримають стабільне водопостачання після завершення будівництва нових водогонів, один з яких запустять у липні, а інший – у вересні.

У Миколаївській області завершили реалізацію проєкту відновлення системи водопостачання регіону – збудовано станцію попередньої очистки води потужністю 120 тисяч кубометрів на добу.