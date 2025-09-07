Українська правда
Суд встановив, що три роки гарантії якості реконструкції будівлі замало: не менше 10

Віктор Волокіта — 7 вересня, 10:58
Павлиський ліце ім. В.О. Сухомлинського

Господарський суд Кіровоградської області визнав недійсним пункт договору, укладеного між департаментом Кіровоградської ОДА та ТОВ "КропСпецтранс", щодо гарантії якості виконаних робіт і можливості експлуатації ліцею протягом трьох років.

Про це свідчить рішення суду від 3 вересня.

У вересні 2023 року департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації замовив ТОВ "КропСпецтранс" реконструкцію будівлі Павлиського ліцею ім. В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту.

Одним з пунктів цієї угоди передбачено гарантійний строк у три роки.

Водночас суд встановив, що згідно з законодавством найменший гарантійний строк будівельних робіт може становити не менше 10 років, а визначення у договорі меншого гарантійного строку якості виконаних робіт не відповідає положенням частини 1 статті 884 Цивільного кодексу України.

Тому цей пункт визнав недійсним.

Власником та керівником ТОВ "КропСпецтранс" є Олександр Булах. 

