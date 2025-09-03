Суд повернув Київраді садибу на Подолі, де знаходиться департамент КМДА

Господарський суд мі Києва повернув у комунальну власність столиці нежитлову будівлю на вул. Спаській, 12.

Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.

Йдеться про садибу (особняк Апштейна) на Спаській вулиці, де знаходиться столичний департамент охорони культурної спадщини.

2 вересня суд розглянув позовну заяву Київської міської прокуратури та визнав недійсними попередні угоди і реєстрації, пов’язані з цим об’єктом.

Зокрема:

скасував держреєстрацію права власності за ТОВ "Центр інвестиційно-будівельних досліджень" (наразі – ТОВ "Блексквад") на нежитлову будівлю літ. Е загальною площею 517,3 кв. м на вул. Спаській, 12;

визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений 29.04.2016 між ТОВ "Центр інвестиційно-будівельних досліджень" і ТОВ "Правова компанія "Ноосфера плюс";

скасував держреєстрацію права власності за ТОВ "Правова компанія "Ноосфера плюс" на нерухоме майно.

"Таким чином суд усунув перешкоди власнику – Київській міській раді – у розпорядженні земельною ділянкою та повернув право громади на цінний об’єкт у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Довідково:

Садиба на Спаській, 12 (Особняк Апштейна) - будинок у неокласичному стилі, характерний зразок садибної забудови Подолу на початку ХХ сторіччя.