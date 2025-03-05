Ілон Маск намагався не дати OpenAI стати прибутковою компанією: рішення суду

Спроба Ілона Маска негайно зупинити перетворення OpenAI на комерційну компанію була відхилена федеральним судом США, хоча більший судовий розгляд було перенесено на осінь цього року.

Про це пише Financial Times.

OpenAI перебуває в процесі перетворення зі складної некомерційної структури в більш традиційну комерційну компанію.

Наприкінці минулого року Ілон Маск намагався зірвати цей процес, стверджуючи, що OpenAI та її засновник Сем Альтман поводилися антиконкурентно і зрадили місію засновників групи, займаючись штучним інтелектом заради прибутку, а не суспільної користі.

На цій підставі Маск попросив судову заборону, щоб призупинити процес, поки триває судовий розгляд. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс з Північного округу Каліфорнії відхилила всі чотири аргументи, на яких ґрунтувалося прохання Маска про судову заборону.

Маск стверджував, що OpenAI порушила антимонопольні правила, попросивши інвесторів компанії не підтримувати конкурентів, і що перетворення компанії порушує її зобов'язання перед ранніми донорами, включаючи самого Маска.

Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році і пожертвував компанії близько 45 млн дол, перш ніж покинути раду директорів у 2018 році після конфлікту з Альтманом.

Нагадаємо:

OpenAI розглядає можливість надання спеціального права голосу своїй неприбутковій раді, щоб зберегти владу своїх директорів і захиститись від поглинання Маском.

OpenAI відхилила пропозицію на $97,4 млрд від консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском про купівлю компанії, що розробила ChatGPT, заявивши, що стартап не продається.

11 лютого Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.

Некомерційна організація, яка контролює OpenAI, не продається, заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.