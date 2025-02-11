Маск пропонує купити OpenAI за 97,4 мільярда доларів – ЗМІ

Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.

Про це пише CNN.

Як зазначає видання, Маск давно ворогує з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом і подав низку судових справ проти компанії та Альтмана, стверджуючи, що компанія штучного інтелекту та її керівництво неправильно представили OpenAI як філантропічну компанію. Маск вважає, що OpenAI порушив свій установчий статут, прагнучи отримати прибуток за допомогою своїх інструментів ШІ.

Зазначається, що OpenAI управляється некомерційною організацією, яка контролює організацію під назвою OpenAI LP, комерційну компанію, яка існує в структурі більшої компанії. Ця комерційна компанія лише за кілька років перетворила OpenAI з фактично нікчемної вартості в близько 100 мільярдів доларів, і Альтмана в основному вважають ключем до успіху компанії.

На пропозицію Маска Альтман вже відреагував.

"Ні, дякую, але ми купимо twitter за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете", – написав він.

Нагадаємо:

OpenAI вже перебуває на фінальній стадії розробки власного чипа для штучного інтелекту й протягом кількох наступних місяців планує розпочати виробництво з TSMC.