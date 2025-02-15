OpenAI відхилила пропозицію Маска щодо купівлі на $97,4 мільярда

OpenAI відхилила пропозицію на $97,4 млрд від консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском про купівлю компанії, що розробила ChatGPT, заявивши, що стартап не продається.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"OpenAI не продається, і рада директорів одностайно відхилила чергову спробу пана Маска дестабілізувати конкуренцію. Будь-які можливі зміни в структурі OpenAI лише зміцнять нашу неприбуткову місію, яка гарантує, що AGI працюватиме на благо всього людства", — йдеться в заяві OpenAI.

Адвокат Маска Марк Тоберофф у відповідь заявив, що OpenAI фактично виставляє на продаж контроль над своєю комерційною частиною, що, за його словами, "збагатить окремих членів ради, а не благодійну організацію".

У грудні OpenAI оголосила про плани реформувати свою структуру, створивши компанію з суспільно-корисною метою (public benefit corporation), щоб мати можливість залучати більше капіталу та позбутися обмежень, накладених її нинішньою неприбутковою материнською організацією.

У понеділок Альтман публічно відхилив пропозицію консорціуму короткою відповіддю "ні, дякую" в X, на що Маск відповів словом "шахрай". У вівторок Альтман заявив виданню Axios, що OpenAI не продається.

Адвокати Маска в судовій заяві у середу зазначили, що консорціум, до якого входить і його стартап xAI, відкличе свою пропозицію щодо неприбуткової частини OpenAI, якщо компанія відмовиться від планів стати комерційною організацією.

Нагадаємо:

11 лютого Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.

Некомерційна організація, яка контролює OpenAI, не продається, заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.