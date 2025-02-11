Альтман каже, що пропозиція Маска купити OpenAI – стратегія нашкодити компанії

Некомерційна організація, яка контролює OpenAI, не продається, заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Про це він повідомив в інтервʼю для Reuters.

"Мені нема чого сказати. Я маю на увазі, що це смішно", - сказав Альтман в кулуарах саміту з питань штучного інтелекту в Парижі.

"Компанія не продається. Це ще одна з його тактик, щоб спробувати надурити нас", - сказав він, говорячи про Маска.

Маск став співзасновником OpenAI разом з Альтманом у 2015 році як некомерційна організація, але пішов з неї ще до того, як компанія почала розвиватися. У 2023 році він заснував конкуруючий стартап xAI.

Нагадаємо:

Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.