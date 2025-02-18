OpenAI шукає шляхи захисту, побоюючись поглинання Маском

OpenAI розглядає можливість надання спеціального права голосу своїй неприбутковій раді, щоб зберегти владу своїх директорів.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що стартап вартістю 157 мільярдів доларів захищається від небажаної спроби поглинання з боку Ілона Маска.

Генеральний директор Сем Альтман та інші члени ради директорів зважують низку нових механізмів управління після того, як OpenAI перетвориться на більш традиційну комерційну компанію, за словами людей.

Надання правлінню некомерційної організації більшої кількості голосів забезпечить їй контроль над реструктуризованою компанією і можливість переважати над іншими інвесторами, включаючи чинних прихильників, таких як Microsoft і SoftBank.

Хоча остаточних рішень ще не прийнято, особливі права голосу також забезпечать OpenAI можливість протистояти ворожим пропозиціям з боку аутсайдерів, таких як Ілон Маск. Мільярдер несподівано запропонував 97,4 млрд дол готівкою за активи некомерційної організації, включаючи контрольний пакет акцій комерційної дочірньої компанії стартапу.

Спеціальні права голосу можуть зберегти владу в руках некомерційного підрозділу в майбутньому і таким чином відповісти на критику глави Tesla про те, що Альтман і OpenAI відійшли від своєї первісної місії - створення потужного ШІ на благо людства.

Розробник ChatGPT перебуває в процесі складного перетворення з некомерційної дослідницької організації на більш традиційний комерційний бізнес.

Нагадаємо:

OpenAI відхилила пропозицію на $97,4 млрд від консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском про купівлю компанії, що розробила ChatGPT, заявивши, що стартап не продається.

11 лютого Ілон Маск запропонував купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за 97,4 мільярда доларів.

Некомерційна організація, яка контролює OpenAI, не продається, заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.