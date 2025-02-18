Суд скасував рішення, які дозволяли фірмі з оточення Коломойського списати великий борг

Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду частково задовольнили касаційні скарги "Укренерго" та Нацкомісії з питань енергетики і скасували рішення суду, які дозволяли фірмі "Юнайтед Енерджі" списати борг перед державою в розмірі 2,6 млрд грн.

Про це пише Центр протидії корупції.

Справу направили на повторний розгляд до Господарського суду міста Києва.

Як повідомлялося, "Юнайтед Енерджі" програла суд у спорі з Нацкомісією з питань енергетики у справі про сплату заборгованості перед "Укренерго".

"Юнайтед Енерджі" вимагала скасувати пункт правил, на підставі якого в компанії виник борг перед державним Укренерго на понад 2,6 млрд грн. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь енерготрейдера, однак в апеляції це рішення скасували. Тож фірма звернулася з касаційною скаргою.

На думку "Юнайтед Енерджі", формула є дискримінаційною. Водночас представники Нацкомісії та "Укренерго" пояснили, що "Укренерго" – це не суб'єкт господарювання і не може отримувати прибуток. Ця держкомпанія виконує функції диспетчера ринку електроенергії, ціна на якому залежить від балансу енергії в мережі.

Нагадаємо:

"Юнайтед Енерджі" відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів.

У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень.

Раніше повідомлялось, що два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.