"Юнайтед Енерджі" програла суд по 2,6 мільярда боргу перед "Укренерго"

Компанія "Юнайтед Енерджі" програла суд у спорі з Нацкомісією з питань енергетики у справі про сплату заборгованості перед "Укренерго".

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на рішення Верховного Суду.

Юнайтед Енерджі вимагала скасувати пункт правил, на підставі якого в компанії виник борг перед державним Укренерго на понад 2,6 млрд грн. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь енерготрейдера, однак в апеляції це рішення скасували. Тож фірма звернулася з касаційною скаргою.

На думку Юнайтед Енерджі, формула є дискримінаційною. Водночас представники Нацкомісії та Укренерго пояснили, що Укренерго – це не суб'єкт господарювання і не може отримувати прибуток. Ця держкомпанія виконує функції диспетчера ринку електроенергії, ціна на якому залежить від балансу енергії в мережі.

Заслухавши пояснення сторін, колегія суддів Касаційного адмінсуду Верховного Суду відмовила Юнайтед Енерджі в задоволенні касаційної скарги і залишила рішення апеляційного суду без змін.

Як пише LIGA.net, Юнайтед Енерджі відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів.

У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень. З березня 2022 року Юнайтед Енерджі є у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії.

За іншою справою 11 січня 2024 року НАБУ повідомило, що Укренерго у 2022 році продало трейдеру Юнайтед Енерджі електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей. У межах цього кримінального провадження підозри отримали четверо фігурантів. Енерготрейдер вважає суть справи господарською, а не кримінальною.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.