Суд скасував рішення АМКУ про змову на аукціоні Держгеонадр

Апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування рішення АМКУ, який за змову покарас учасників аукціону із продажу спецдозволу на видобування торфу родовища.

Про це пише сайт NADRA.INFO.

Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування рішення Антимонопольного комітету України, яким за змову були покарані учасники аукціону Держгеонадр із продажу спецдозволу на видобування торфу родовища "Під Бором" (Івано-Франківська обл.).

Йдеться про дозвіл на родовище торфу "Під Бором", який Державна служба геології та надр України розігрувала у вересні 2023 р. зі стартовою ціною 1,4 млн грн.

"В торгах брали участь 8 компаній. Перемогло ТОВ "Меткон плюс" зі ставкою 60 млн грн, але його дискваліфікували, і право викупити лот перейшло до ТОВ "Рожнятів торф" – за 35,2 млн грн", – говориться у повідомленні.

"Аукціон відбувся на тлі судового спору за родовище і прохання колишнього власника спецдозволу ПрАТ "Івано-Франківськторф" зняти ділянку надр з торгів. Спецдозвіл, дійсний до 2043 р., ТОВ "Рожнятів торф" отримало в листопаді 2023 року", – повідомляє сайт.

Згодом три учасники аукціону звернулися до АМКУ стосовно можливих антиконкурентних узгоджених дій і спотворення результатів аукціону компаніями ТОВ "Меткон плюс" і ТОВ "Рожнятів торф". E

У листопаді 2024 р. АМКУ оштрафував учасників торгів за змову. На думку Комітету, матеріали антимонопольної справи доводять сукупність обставин, які свідчать про вчинення учасниками порушення під час підготовки та участі в аукціоні Держгеонадр.

До таких обставин належать взаємозвʼязок між компаніями та посадовими особами і засновниками, спільне походження коштів для сплати гарантійних внесків учасниками тощо.

"Рожнятів торф" звернулося до суду, стверджуючи, що в АМКУ немає достатніх доказів, які б свідчили, що товариства спільно та узгоджено здійснювали обмін інформацією, домовлялися про підготовку та участь в аукціоні, а саме по собі перебування суб'єктів господарювання у фінансових та господарських відносинах не свідчить про узгодженість дій між ними.

Господарський суд міста Києва 22 травня 2025 року став на сторону надрокористувача став Господарський суд міста Києва, а тепер набрала законної сили постанова ПАГС, повідомляє сайт.

