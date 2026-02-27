Стратегію посилення енергостійкості України затвердить РНБО - Зеленський

Стратегію посилення енергостійкості України буде затверджено на загальнодержавному рівні – її розгляне Рада національної безпеки і оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні була важлива зустріч з нашими урядовцями, енергетиками, військовими – з усіма, хто відповідає за захист та оновлення нашої інфраструктури, української енергетики", – розповів він у Телеграм.

За його словами, вже підготовлені детальні плани по областях – по відновленню, по оновленню захисту енергетичних обʼєктів, "враховуючи все те, що Росія робила зимою і що може робити далі".

"Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме", – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що розраховує на максимальну залученість обласної та місцевої влади – "тих із них, хто справді може реально працювати, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою".

"Саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та потребують захисту. Уряд, усі інституції нашої держави, усі будуть допомагати", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд визначив основні заходи, які потрібно реалізувати для посилення енергостійкості України, найближчим часом буде готова стратегія на наступну зиму.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.