Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно

Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Зробили більш доступним отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно підприємств на прифронтових територіях", написала вона у Телеграм.

"Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі", – пояснила Свириденко.

Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. А ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації — до трьох мільйонів гривень на рік.

За словами очільниці уряду, із початку року вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств, на 2,67 млрд грн ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.

Свириденко наголосила, що підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки.

"Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів.

Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів: малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств – під 0,1% упродовж перших двох років.

З 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації – великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою.