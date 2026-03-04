"Зимова підтримка": Свириденко пояснила затримку частини виплат

Уряд забезпечив проведення коштів на виплати "зимової підтримки" для тих, хто подав заявки наприкінці 2025 року і поки не отримав кошти – затримка платежів повʼязана із завершенням бюджетного року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Виплати зимових 6 500 грн для найбільш вразливим категоріям будуть здійснені у повному обсязі. Уряд забезпечив проведення виплати одноразової допомоги тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року і ще не отримав кошти", – написала вона у Телеграм.

Мова про нарахування для 50 721 отримувачів, які будуть профінансовані найближчим часом. Затримка платежів повʼязана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків.

За словами Свириденко, загальна потреба становить майже 330 млн грн, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі.

"Загалом 410 тисяч українців отримають виплати 6500 грн. Станом на сьогодні, за цією програмою виплати отримали 374 тисяч людей на загальну суму 2,43 млрд грн", – повідомила вона.

Вони призначені для допомоги найбільш вразливі категорії громадян: дітей під опікою, дітей та осіб з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів, які проживають самі.

