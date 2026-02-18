На Одещині сильна снігова буря ускладнила логістику

На Одещині сильна снігова буря вплинула на логістику: на трасі Одеса-Рені тимчасово обмежили рух вантажівок, призупинили рух до низки пунктів пропуску на кордоні, переправа "Орлівка" працює в надзвичайному режимі.

Про це пише Latifundist.com.

Через сильну снігову бурю та погіршення погоди 18 лютого на трасі М-15 Одеса-Рені тимчасово обмежили рух вантажівок. З п'ятої ранку на автодорозі у напрямку Бухареста запровадили тимчасові обмеження руху, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Обмеження діють на всій протяжності траси та стосуються усіх видів вантажного транспорту.

У зв'язку з негодою також призупинено рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Обмеження стосуються КПП "Паланка — Маяки — Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки" та "Нові Трояни".

Власник поромної переправи "Орлівка" Юрій Димчогло повідомив Latifundist.com, що переправа працює в надзвичайному режимі. Якщо раніше пороми курсували кожні 30 хвилин, то зараз інтервал збільшено до півтори години.

Рух вантажівок обмежений, однак відновлення роботи у штатному режимі планують вже зранку.

За словами представниці Ahlers Logistic Ukraine Юлії Мельнікової, через те, що регіон накрила потужна снігова буря, не працюють порти, закриті пункти пропуску на кордоні.

"Якщо у вас були плани на якісь вантажно-розвантажувальні операції, або ваші судна були в дорозі до наших портів або з них, ваша вантажівка вже в дорозі, будь ласка, майте цю інформацію на увазі та плануйте свою роботу відповідно", — зазначила вона.

Водночас в Адміністрації морських портів України повідомили, що акваторії портів Рені та Ізмаїл залишаються відкритими та працюють у штатному режимі. Однак через обмеження руху вантажівок і перекриття під'їздів фактичне автомобільне сполучення з портами тимчасово ускладнене.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено у зв'язку зі складними погодними умовами.