Почта США начала блокаду посылок из Китая и Гонконга

Почтовая служба США (USPS) объявила о временном прекращении приема посылок из Китая и Гонконга после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе отменил торговую льготу, которой пользовались розничные компании, такие как Temu и Shein, для беспошлинной отправки малых посылок в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Администрация Трампа ввела дополнительную 10% пошлину на китайские товары, которая вступила в силу во вторник, а также закрыла лазейку в таможенном законодательстве, известную как правило de minimis. Эта норма позволяла импортерам и американским покупателям избегать уплаты таможенных пошлин на посылки стоимостью до 800 долларов.

Дополнительные пошлины и отмена de minimis стали ответом на неоднократные заявления Трампа о том, что Пекин не прилагает достаточно усилий для прекращения поставок фентанила - опасного синтетического опиоида - в США.

Ранее Reuters сообщало, что китайские поставщики использовали беспошлинные отправления для экспорта химических компонентов фентанила, маскируя их под электронику и другие дешевые товары.

USPS отметила, что новые ограничения не будут касаться писем и так называемых flats - почтовых отправлений размером до 38 см в длину и 1,9 см в толщину. В то же время служба не прокомментировала, связано ли это решение непосредственно с отменой de minimis для Китая и других стран.

"По нашему мнению, USPS понадобится некоторое время, чтобы разработать механизм взимания новых налогов, прежде чем позволить китайским посылкам снова поступать в США", - отметила Челси Там, старший аналитик Morningstar.

"Это станет серьезным вызовом, ведь в 2024 году через de minimis ежедневно поступало 4 миллиона посылок. Проверить все эти отправления очень сложно, поэтому процесс потребует времени", - добавила эксперт.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

В вторник Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В вторник Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в частности Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.