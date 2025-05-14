США і Саудівська Аравія оголосили про угоду на 142 мільярди доларів

США і Саудівська Аравія оголосили про угоду про постачання зброї на суму 142 млрд дол.

Про це, розповідаючи про перший день візиту президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки, пише BBC.

"У перший день візиту США і Саудівська Аравія оголосили про угоду щодо постачання зброї на суму 142 млрд доларів, а також про інші інвестиції, які, за словами кронпринца країни, можуть зрештою скласти 1 трлн доларів", – повідомляє BBC.

"Президент Дональд Трамп заявив, що у США немає «сильнішого партнера», ніж Саудівська Аравія, під час своєї першої великої закордонної поїздки – бурхливого візиту до країн Перської затоки, головною метою якого було залучення інвестицій", – говориться у публікації.

BBC називає цей візит кроком уперед, порівнюючи його з прийомом колишнього президента США Джо Байдена, "який приїхав до багатого на нафту королівства у 2022 році, щоб попросити допомоги у зниженні цін на пальне".

Виступаючи в Ер-Ріяді, президент США також пообіцяв скасувати всі санкції проти Сирії. Вони діють вже більше десяти років і мають на меті чинити тиск і завдавати економічного удару диктатурі колишнього президента Башара Асада, який був повалений у грудні, зазначає BBC.

З того часу Сирія обрала нового перехідного президента, що створило можливість для відновлення зусиль американської дипломатії.

Несподівана заява про скасування санкцій є докорінною зміною для Сирії, яку міністр закордонних справ Асаад Шибані назвав "новим стартом" на шляху відновлення країни, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що саудівські чиновники інформують союзників і галузевих експертів, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін.

Ця потенційна зміна в політиці Саудівської Аравії може свідчити про намір збільшити видобуток і розширити частку на ринку — суттєва зміна після п’яти років зусиль щодо балансування ринку шляхом глибокого скорочення видобутку як лідера групи нафтовидобувних країн OPEC+.

Також повідомлялося, що престолонаступник Саудівської Аравії в четвер оголосив про намір королівства інвестувати $600 мільярдів у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років. Його заяви прозвучали після того, як президент Дональд Трамп раніше оцінив перспективу подорожі до королівства як свого першого закордонного візиту.