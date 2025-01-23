Саудівська Аравія планує інвестувати у США $600 мільярдів за час правління Трампа

Престолонаступник Саудівської Аравії в четвер оголосив про намір королівства інвестувати $600 мільярдів у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років.

Про це пише Associated Press.

Його заяви прозвучали після того, як президент Дональд Трамп раніше оцінив перспективу подорожі до королівства як свого першого закордонного візиту.

Коментарі кронпринца Мухаммеда бін Салмана, повідомлені державним агентством Saudi Press Agency у четвер, були зроблені під час телефонної розмови з Трампом.

"Престолонаступник підтвердив намір королівства розширювати інвестиції та торгівлю зі США протягом наступних чотирьох років на суму $600 мільярдів, а, можливо, й більше", — йдеться у повідомленні.

Деталей про сфери, у які будуть спрямовані інвестиції, в повідомленні не було. Останніми роками США все більше відмовляються від залежності від саудівської нафти, яка протягом десятиліть була основою їхніх відносин.

Натомість Саудівські фонди добробуту інвестували значні кошти в американський бізнес і звернули увагу на спорт.

Проте Саудівська Аравія переважно покладається на американське озброєння та оборонні системи, які, ймовірно, можуть бути частиною цих інвестицій.

Білий дім поки що не опублікував звіту про цю телефонну розмову. Також не зрозуміло, чи це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після повернення до Білого дому, хоча це перший випадок, про який повідомлено публічно.

Престолонаступник, який є фактичним керівником нафтової держави, також спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо рано в четвер.

У понеділок, після своєї інавгурації, Трамп заявив про можливість знову здійснити перший закордонний візит до Саудівської Аравії, як це було у 2017 році.