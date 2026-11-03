Саудівські нафтові прибутки зросли на третину попри постійні атаки хуситів

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила про зростання чистого прибутку в третьому кварталі на 34,5% попри часті атаки на її об'єкти.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільший у світі експортер нафти повідомив про чистий прибуток у розмірі 36,25 млрд дол. за липень, серпень і вересень, порівняно з 26,9 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

У другому кварталі чистий прибуток становив 32,7 млрд дол.

Скоригований чистий прибуток у третьому кварталі становив близько 31,2 млрд дол., перевищивши середній консенсус-прогноз 12 аналітиків, оприлюднений Aramco, який становив 30,66 млрд дол.

Раніше війна між США та Іраном призвела до скорочення обсягів видобутку компанії, але зростання цін на нафту компенсувало зменшення обсягів.

Saudi Aramco експортує нафту як зі своїх східних терміналів у Перській затоці — традиційного ринку збуту, так і з західних терміналів у Червоному морі через нафтопровід "Схід-Захід", який дозволяє обійти Ормузьку протоку.

Нафтопереробні заводи компанії, її стратегічний нафтопровід та штаб-квартира неодноразово піддавалися атакам спершу з боку Ірану, а потім – єменських хуситів, підтримуваних ним.

У компанії зазначили, що надійність поставок у III кварталі становила 97,8% порівняно з 99,9% роком раніше та 98,4% у другому кварталі.

За даними, на які посилається ОПЕК у своєму жовтневому звіті, видобуток нафти в Саудівській Аравії у вересні становив близько 8 млн барелів на добу (б/д) порівняно з трохи більше ніж 10 млн б/д до війни США з Іраном.

Також у Saudi Aramco кажуть, що продовжують вивчати можливості розширення потужностей зберігання за кордоном та альтернативні маршрути експорту.

Нагадаємо:

У вівторок Світові ціни на нафту знову зросли після повідомлень про те, що США завдали удару по іранському острову Кешм у відповідь на обстріл американського літака засобами ППО.