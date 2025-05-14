США и Саудовская Аравия объявили о сделке на 142 миллиарда долларов

США и Саудовская Аравия объявили о соглашении о поставках оружия на сумму 142 млрд долл.

Об этом, рассказывая о первом дне визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива, пишет BBC.

"В первый день визита США и Саудовская Аравия объявили о соглашении о поставках оружия на сумму 142 млрд долларов, а также о других инвестициях, которые, по словам кронпринца страны, могут в конечном итоге составить 1 трлн долларов", - сообщает BBC.

"Президент Дональд Трамп заявил, что у США нет "более сильного партнера", чем Саудовская Аравия, во время своей первой большой зарубежной поездки - бурного визита в страны Персидского залива, главной целью которого было привлечение инвестиций", - говорится в публикации.

BBC называет этот визит шагом вперед, сравнивая его с приемом бывшего президента США Джо Байдена, "который приехал в богатое нефтью королевство в 2022 году, чтобы попросить помощи в снижении цен на топливо".

Выступая в Эр-Рияде, президент США также пообещал отменить все санкции против Сирии. Они действуют уже более десяти лет и имеют целью оказывать давление и наносить экономический удар по диктатуре бывшего президента Башара Асада, который был свергнут в декабре, отмечает BBC.

С тех пор Сирия избрала нового переходного президента, что создало возможность для возобновления усилий американской дипломатии.

Неожиданное заявление об отмене санкций является коренным изменением для Сирии, которое министр иностранных дел Асаад Шибани назвал "новым стартом" на пути восстановления страны, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что саудовские чиновники информируют союзников и отраслевых экспертов, что королевство не намерено поддерживать нефтяной рынок дальнейшими сокращениями поставок и готово к длительному периоду низких цен.

Это потенциальное изменение в политике Саудовской Аравии может свидетельствовать о намерении увеличить добычу и расширить долю на рынке - существенное изменение после пяти лет усилий по балансировке рынка путем глубокого сокращения добычи в качестве лидера группы нефтедобывающих стран OPEC+.

Также сообщалось, что престолонаследник Саудовской Аравии в четверг объявил о намерении королевства инвестировать $600 миллиардов в Соединенные Штаты в течение следующих четырех лет. Его заявления прозвучали после того, как президент Дональд Трамп ранее оценил перспективу путешествия в королевство как своего первого зарубежного визита.