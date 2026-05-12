ЄС готує удар по TikTok, Meta і X через дизайн, що затягує дітей

Європейський Союз готує нові правила для захисту дітей від дизайну соцмереж, що викликає залежність, зокрема на TikTok, платформах Meta та X.

Про це у заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

"Порушення сну, депресія, тривожність, самоушкодження, залежна поведінка, кібербулінг, грумінг, експлуатація, самогубство. Ризики стрімко множаться", — сказала фон дер Ляєн у Копенгагені.

Вона додала, що питання полягає не в тому, чи повинна молодь мати доступ до соцмереж, а в тому, чи повинні соцмережі мати доступ до молоді.

За словами очільниці Єврокомісії, ЄС хоче бити по "шкідливих і залежнісних дизайнерських практиках" у межах Digital Fairness Act, який планують запропонувати наприкінці року. Цей акт має стати новим інструментом проти маніпулятивних механік онлайн-платформ.

Єврокомісія офіційно звинуватила компанії Meta і TikTok у недостатньому контролі забороненого контенту у своїх мережах та обмеженні доступу до даних для дослідників.