Ілон Маск компенсує втрати інвесторів Twitter зростанням іншої своєї компанії

Інвестори, які профінансували придбання платформи Twitter Ілоном Маском за 44 млрд дол, отримують значний прибуток завдяки зростанню вартості його компанії xAI.

Про це повідомляє Financial Times.

Маск надав інвесторам 25% акцій xAI, що допомогло компенсувати збитки від зниження вартості X (раніше – Twitter).

У той час як соцмережа переживає проблеми з рекламодавцями, які покинули платформу через побоювання щодо модерації контенту, xAI набирає популярності, що дозволяє інвесторам, які постраждали від втрат на Х, компенсувати свої збитки.

xAI закриє новий раунд фінансування на 5 млрд дол, подвоївши свою оцінку до 50 млрд дол всього за шість місяців. Це вигідно для інвесторів Маска, серед яких Fidelity, Ларрі Еллісон, принц Альвалід бін Талал, Джек Дорсі, а також венчурні компанії Sequoia Capital та Andreessen Horowitz.

Вони отримують вигоду від швидкого зростання xAI, що стало можливим завдяки значним інвестиціям і вкладам у два бізнеси мільярдера.

Повідомляється, що Маск не тільки привернув інвестиції для Х (Twitter) через продаж акцій Tesla, але й залучив фінансування для xAI, яка активно зростає і забезпечує прибутки.

У серії фінансових раундів інвестори Twitter мали можливість вкласти кошти в xAI, що сприяло її росту. Проте, ці угоди породжують складнощі в управлінні конфліктами інтересів, оскільки Маск керує кількома компаніями одночасно, і важко балансувати інтереси усіх учасників.

Нагадаємо:

Статки Ілона Маска вперше за понад два роки перевищили $300 мільярдів на тлі зростання акцій Tesla після перемоги Трампа на президентських виборах у США.

Обраний президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що мільярдер Ілон Маск і колишній кандидат в президенти від Республіканської партії, проросійський підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який, незважаючи на назву, не є державним агентством.