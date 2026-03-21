Суд визнав Ілона Маска винним у маніпуляціях під час придбання Twitter

Ілон Маск вводив в оману своїми публічними заявами під час вирішального періоду його поглинання Twitter у 2022 році, встановив суд присяжних.

Про це повідомляє BBC.

Після двох днів обговорень, присяжні у федеральному суді Сан-Франциско винесли одностайний вирок проти технологічного титана, якого було позвано групою інвесторів Twitter, які стверджували, що вони покладалися на його заяви.

Під час свідчення в суді на початку цього місяця Маск стверджував, що не вводив в оману інвесторів і що люди просто занадто багато читають у його публічні коментарі та твіти.

Натомість присяжні вирішили, що деякі з його публічних заяв навмисно вводили в оману. Це були твердження про проблеми в метриках користувачів Twitter, а також про можливий вихід з угоди на $44 млрд

"Це не вперше, коли Маск потрапляє в юридичні неприємності через свої твіти. Але йому вдалося виграти судовий процес 2023 року, ініційований акціонерами Tesla, які стверджували, що генеральний директор ввів їх в оману своїми дописами про автомобільну компанію", – зазначає BBC.

Суд у Сан-Франциско визнав, що Маск штучно знизив ціну акцій Twitter з приблизно $8 за акцію до $3 за акцію між травнем і жовтнем 2022 року через свої публічні заяви.

Це може означати, що кожен інвестор може отримати тисячі доларів компенсації за свої збитки, говориться у публікації.

Маск почав приблизно у травні 2022 року твітити про нібито проблеми Twitter з фейковими акаунтами, або "ботами", і сказав, що угода "призупинена", перш ніж оголосити, що хоче повністю вийти з угоди.

Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його дотримуватися угоди, і на початку жовтня Маск це зробив, купивши Twitter за початково узгодженою ціною. Наступного року він перейменував платформу соціальних медіа на X.

Ті місяці виявилися фінансово збитковими для інвесторів Twitter, які купували та продавали акції компанії в той час.

Belgrave розповів присяжним, що продав тисячі акцій Twitter у липні 2022 року, вважаючи, що Маск більше не збирається купувати платформу через його публічні дописи та коментарі.

Ціна продажу Belgrave була меншою за ту, за яку він купив акції кілька місяців тому, і значно меншою за $54.20 за акцію, яку зрештою заплатив Маск.

Раніше повідомлялося, що власник соціальної мережі Х (Twitter) Ілон Маск погодився врегулювати судову справу на 128 млн дол, подану чотирма колишніми керівниками Twitter, яких він звільнив після свого приходу до компанії у 2022 році.

Після злиття двох своїх компаній SpaceX, що займається виробництвом ракет, та соцмережі xAI американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінили у понад 800 млрд дол.

Ілон Маск вимагає від OpenAI Inc. і Microsoft виплатити йому компенсацію в розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Він стверджує, що компанія, яка займається розробкою генеративної штучної інтелекту, ошукала його.

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається виробництвом імплантатів для мозку, розпочне "масове виробництво" пристроїв для інтерфейсу "мозок-комп'ютер" і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури в 2026 році.