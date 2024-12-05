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Соцсеть Х подешевела на 72% с момента покупки ее Илоном Маском

Алексей Артемчук — 5 декабря, 17:10
Соцсеть Х подешевела на 72% с момента покупки ее Илоном Маском
Getty Images

Соцсеть Х (Twitter) сейчас стоит почти на 72% меньше, чем на момент ее приобретения Илоном Маском в октябре 2022 года.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Fidelity, .

Отмечается, что сейчас стоимость соцсети Х составляет около 12,3 млрд долл, тогда как Илон Маск купил ее за 44 млрд долл.

В то же время паевые инвестиционные фонды Fidelity увеличили стоимость своих акций X Holdings на 32,37%. Такой рост может быть связан с xAI, отдельной компанией Маска, которая тренирует свою большую языковую модель на данных X.

В июле 2023 года Twitter переименовали в X и изменили систему верификации, что позволило покупать синюю отметку по подписке. Это повлекло отток крупных рекламодателей, а затем и пользователей.

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Напомним:

Инвесторы, которые профинансировали приобретение платформы Twitter Илоном Маском за 44 млрд долл, получают значительную прибыль благодаря росту стоимости его компании xAI.

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