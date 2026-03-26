Мережа обмінників "Ліберті Фінанс" вважає незаконним відкликання ліцензій НБУ: піде до суду

ТОВ фінансова компанія "Ліберті Фінанс" вважає незаконним рішення Національного банку України щодо відкликання ліцензій, оскаржуватиме їх в суді і вимагатиме відновлення ліцензій.

Про це повідомила компанія 26 березня.

Йдеться про відкликання ліцензій на торгівлю валютними цінностями у готівковій формі та надання коштів і банківських металів у кредит.

"Ліберті Фінанс" не погоджується з рішенням Національного банку України, вважає його незаконним, а інформацію про дві безліцензійні операції – такою, що не відповідає дійсності. Подібні ситуації у відділеннях принципово неможливі завдяки прозорій моделі організації роботи", – йдеться в повідомленні.

У "Ліберті Фінанс" зазначили, що на момент відкликання ліцензій у Київському адміністративному суді вже триває оскарження попередніх рішень НБУ.

"Усі договори та контракти, які були укладені до моменту оприлюднення рішення НБУ, залишаються чинними. ФК "Ліберті Фінанс" має достатній рівень ліквідності для забезпечення фінансової стабільності та проведення всіх необхідних розрахунків у повному обсязі", - йдеться в заяві компанії.

ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" - українська фінкомпанія, що спеціалізується на обміні валют та брокерських послугах, маючи велику мережу пунктів по всій Україні. Компанія працює з 2015 року.

Засновником та керівником компанії є Антон Ткаченко.

НБУ відкликав ліцензію ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" на кредитування коштами та банківськими металами, а також на проведення готівкових валютних операцій.

Так, ще 24 листопада 2025 року регулятор визнав ділову репутацію ТОВ "Ліберті фінанс" небездоганною, оскільки виявив факти безліцензійної діяльності. Зокрема, компанія надавала платіжні послуги без необхідної реєстрації та дозволів.

Також ознаки небездоганної репутації були зафіксовані у власника істотної участі та керівного складу "Ліберті фінанс".

Нацбанк заборонив ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" та пов'язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси "КИТ Group" ("KIT GROUP").