Україна скоротила експорт зернових: обсяги однієї культури зменшилися в 54 рази

Експорт зерна з України скоротився на 14%

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 маркетинговому році становив 32,8 млн т, що на 5,4 млн т (14%) менше за показник попереднього сезону.

Про це пише AgroPortal із посиланням на дані Державної митної служби.

Зокрема пшениці відправлено на експорт 12,3 млн т. Це на 2,5 млн т (17%) менше попередніх обсягів.

Постачання ячменю становило близько 1,5 млн тонн, що на 36% менше попереднього сезону.

Жита Україна експортувала близько 0,2 тис. т. Це в 54 рази менше, ніж попередній обсяг, що становив 10,8 тис. т.

Кукурудзи експортовано 18,6 млн т, що на 9% менше відвантажень попереднього сезону.

Експорт борошна з України становив 56,3 тис. т, що на 13% менше за минулорічний показник.

На початку травня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозувало урожай зернових у 2026 році близько 60,4 млн тонн, що всього на 1%, або 0,64 млн тонн менше, ніж у 2025 році.

Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні 2026 року морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.