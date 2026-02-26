"Київстар" купив провайдера на Кіровоградщині

"Київстар" оголосив про придбання регіонального інтернет-провайдера з Кировоградщини ТОВ "ІСП ШТОРМ" (бренд Shtorm).

Про це йдеться у релізі компанії.

Зазначається, що метою є посилення напряму фіксованого зв'язку та розширення покриття домашнього інтернету в регіонах, де через проблеми в енергосистемі особливо важлива стійкість мережі.

Shtorm працює в Кіровоградській області й охоплює Кропивницький, Олександрію та 132 прилеглі населені пункти, обслуговує понад 50 тисяч абонентів.

У компанії зазначають, що інтеграція провайдера має дати клієнтам надійніший доступ до інтернету та ширший вибір послуг і пакетних пропозицій.

Гендиректор Київстар Олександр Комаров назвав угоду логічним кроком у стратегії лідерства на ринку фіксованого зв'язку.

