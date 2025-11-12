В Україні знайшли 400 нелегальних АЗС: Гетманцев назвав "чорні плями" паливного ринку

В Україні станом на травень 2025 року працювало понад 400 нелегальних АЗС. Понад половину з них — у п'яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев за підсумками засідання податкового комітету.

"Після нашого звернення до БЕБ та Нацполіції правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на низці "бочок". Але — на папері результати є, а в реальності більшість точок продовжують працювати", - зазначив депутат.

"Щоб побачити ситуацію зсередини, ми провели власний моніторинг. Виявлено десятки заправок, які досі торгують пальним без чеків і без ліцензій — навіть після відкриття кримінальних проваджень", - додав Гетманцев.

За його словами, Одеська, Дніпропетровська та Львівська області залишаються "чорними плямами" паливного ринку.

"Вжиті заходи правоохоронців та контроль регіональних прокуратур слабкий. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері", - вважає нардеп.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки за чотири роки роботи замість протидії ризикам переважно займається розслідуванням уже скоєних злочинів. Причиною цього є прогалини законодавства, брак фінансування та кадрів, відсутність належної координації з боку Кабміну.