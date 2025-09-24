Рахункова палата перевірила роботу БЕБ і назвала її недоліки

Бюро економічної безпеки за чотири роки роботи замість протидії ризикам переважно займається розслідуванням уже скоєних злочинів. Причиною цього є прогалини законодавства, брак фінансування та кадрів, відсутність належної координації з боку Кабміну.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

"БЕБ так і не змогло почати виконувати превентивні функції. А низка інших чинників поглибили кризу в його діяльності", – йдеться в заяві Рахункової палати.

Зазначається, що нормативно-правова база, яка мала б забезпечити повноцінне функціонування БЕБ, залишається неповною та недосконалою, через що Бюро фактично не змогло виконати частину своїх завдань.

Наприклад, до функцій БЕБ належить надання рекомендацій органам влади у сфері економічної безпеки. Проте жоден нормативний акт не зобов’язував інші органи їх виконувати. У результаті на 1 778 рекомендацій БЕБ із сумарною оцінкою ризиків у 22,9 млрд грн не було жодної реакції від органів.

Внаслідок обмеженого фінансування та нестачі кадрів станом на 2024 рік із 24 передбачених територіальних управлінь Бюро реально працювали лише 9.

Як йдеться в повідомленні, в середньому задовольнялася лише 1/5 фінансових потреб БЕБ. Але і виділені кошти не використовувалися повністю.

У 2021–2024 роках були освоєні 66,3% виділеного фінансування (2,2 млрд грн), тоді як майже 1,1 млрд грн повернули до бюджету.

