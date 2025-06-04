В Украине строят и модернизируют более сотни молочных ферм

Молочное производство в Украине не останавливается, а смещается с востока в центральные и западные области. Сейчас строится или модернизируется 125 молочных ферм.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Он считает, что устойчивость молочного бизнеса - пример для всей экономики, а эффективное распределение маржи между производителем, переработчиком и ритейлом - не только вопрос экономики, но и доверия.

"Только синергия между всеми участниками может дать тот эффект масштаба, который позволит создавать добавленную стоимость и в стране, и для экспорта", - отметил Коваль.

По его словам ценообразования - ключ к справедливости в цепи и призвал производителей переходить от сырья к готовой продукции.

"Тонна украинского агроэкспорта стоит в среднем 291 эаро. Для сравнения, в ЕС - 1536 евро. Это разница между сырьевой экономикой и экономикой добавленной стоимости. Наша задача - сделать так, чтобы доля животноводства и переработки достигла более 50% в агросекторе", - рассказал министр агрополитики.

Напомним:

"Украинская молочная компания" (Киевская область) экс-секретаря СНБО Виталия Гайдука планирует построить комбикормовый завод, новую очередь молочной фермы до 4000 коров и биогазовую установку на 5000 кубометров газа.