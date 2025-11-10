Кількість придбаних українцями електрокарів знов б'є рекорди

За підсумками жовтня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів становив рекордні (вкотре) 13,3 тис., що на 4,8% більше, ніж було у вересні, та на 99,8% більше відносно торішніх показників жовтня 2024.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Як зазначають аналітики, на динаміку впливають одразу три основні чинники: зростання цін на пальне, загальний тренд підвищення інтересу до електромобілів, а також близьке повернення ПДВ при розмитненні, яке згідно з чинним законодавством має набути чинності з 1 січня 2026 року.

За словами бізнес-аналітика Остапа Новицького, попит у цьому сегменті зростатиме до кінця року — якраз на хвилі очікувань щодо змін до податкового законодавства.

Водночас із початком нового року прогнозується короткострокове просідання, яке триватиме кілька місяців, після чого ринок вийде на фазу стабілізації, а згодом — все ж повернеться до зростання, прогрес уже не зупинити.

При цьому, зазначає Новицький, важливо розуміти, що серед усіх податків повернеться лише ПДВ (податок на додану вартість, 20% від оціночної вартості автомобіля).

Насправді ж такі складники цього розмитнення, як мито залишається нульовим, а акциз діятиме за фактично пільговою ставкою 1 євро за 1 кВт-год ємкості батареї, як це є зараз. Також власники легкових електромобілів звільнені від сплати збору в Пенсійний фонд за першу реєстрацію, додає експерт.

За даними ІДА, структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 7596 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 25,2%, кількість — 3345 шт.

Нові електроавто зайняли 17,5% у своїй групі – це 2337 шт., і що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів з перетином відмітки у понад дві тисячі реєстрацій, підкреслили експерти.

За їхньою інформацією, станом на кінець жовтня (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи "мото") парк електромобілів в Україні складає 203,8 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 199,6 тис. Вантажівок на електротязі 4,2 тис., також є кілька електробусів (9 шт.).

Аналітики підкреслили, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20,2%, хоч від початку "електромобілізації" й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,4%.

За даними ІДА, середній вік у цьому сегменті парку — 5,7 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.

Нагадаємо:

За підрахунками Національного банку, у 2025 році обсяг імпорту електромобілів до України може перевищити 2 млрд дол.

Під час ввезення в Україну електромобілів з 2022 року по початок литопада загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій становить 36 млрд грн.