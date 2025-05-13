39% агрофірм України скаржаться на дефіцит кадрів: головна проблема - мобілізація

39% аграрних компаній в Україні постають перед труднощами в пошуку персоналу.

Про це свідчать результати дослідження "Оцінка ринку праці України 2024–2025", проведеного Helvetas Ukraine у співпраці з Держслужбою зайнятості та Федерацією роботодавців.

"Йдеться насамперед про дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих фахівців. Але якщо говорити відверто, головна проблема — мобілізація", — зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Кохан.

Він додав, що, безумовно, оборона країни й захист України є пріоритетом. Водночас аграрна галузь, як і багато інших сфер економіки, вже гостро відчуває кадровий тиск, спричинений мобілізаційними процесами.

Вагомими викликами для українського агросектору також є урбанізація та відтік молоді із сільської місцевості, що ускладнює пошук кадрів на місцях.

У дослідженні взяли участь близько 55 000 роботодавців, які забезпечують роботою понад 4,2 млн людей.

Нагадаємо:

До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців в Україні потрапили в основному робітничі професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, сестра медична (брат медичний).