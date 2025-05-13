39% агрофирм Украины жалуются на дефицит кадров: главная проблема - мобилизация

39% аграрных компаний в Украине сталкиваются с трудностями в поиске персонала.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025", проведенного Helvetas Ukraine в сотрудничестве с Госслужбой занятости и Федерацией работодателей.

"Речь идет прежде всего о дефиците кадров, особенно квалифицированных специалистов. Но если говорить откровенно, главная проблема - мобилизация", - отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Дмитрий Кохан.

Он добавил, что, безусловно, оборона страны и защита Украины является приоритетом. В то же время аграрная отрасль, как и многие другие сферы экономики, уже остро ощущает кадровое давление, вызванное мобилизационными процессами.

Весомыми вызовами для украинского агросектора также являются урбанизация и отток молодежи из сельской местности, что затрудняет поиск кадров на местах.

В исследовании приняли участие около 55 000 работодателей, которые обеспечивают работой более 4,2 млн человек.

Напомним:

В рейтинг самых востребованных среди работодателей в Украине попали в основном рабочие профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сестра медицинская (брат медицинский).